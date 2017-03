Fukushima oggi, un viaggio di rinascita tra i suoi abitanti a cinque anni dal disastro

La gente che vive nella prefettura di Fukushima è motivata, piena di risorse e pronta a rialzarsi. Non è in preda alla disperazione e all’abbandono. Mentre il resto del mondo non riesce a dimenticare le immagini delle esplosioni della centrale nucleare di Fukushima Daiichi e continua a temere il diffondersi di radiazioni per via aerea o marina, la maggior parte dei residenti è più proiettata al futuro. Un viaggio a Fukushima per incontrare i contadini, i produttori di cibo e i ristoratori a cinque anni dal terremoto, dallo tsunami e dal disastro nucleare che hanno sconvolto il Giappone nel marzo del 2011.

Fukushima oggi: storie, sfide, speranze

Tatsuhiro and Miwako Ono, coltivatori di riso e pomodori

Masatoshi Muto, segretario generale dell’ong Yuukino Sato Towa

Masatoshi

Maya Kaneko, ingegnera presso KiMiDori Inc.

Kiyoshige Sugiuchi, presidente del Canola Flower Project

Shigeru Ide, chef presso il ristorante Soba Shubo Tenzan

Shigeru Yamazawa, proprietario del ristorante Urashima Sushi

Yuko Hirohata, cofondatrice del giornale Odaka Platform