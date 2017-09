Rinnovabili, il 2015 anno record per gli investimenti

Il 2015 è stato un anno solare per le rinnovabili, a livello globale. La conferma viene dagli ultimi dati raccolti nel rapporto annuale “Global trends in renewable energy investment 2016” redatto dall'Unep, il Programma ambientale dell'Onu. Il documento sottolinea come, per la prima volta, le rinnovabili abbiano aggiunto nuova capacità produttiva rispetto a tutte le altre fonti sommate insieme. Si parla di 134 GW di energia (escluso l'idroelettrico di grandi dimensioni) contro i 42 GW del carbone e i 15 del nucleare, ad esempio.

La continua ascesa delle rinnovabili