Roma, l’assessore frena su ciclabili e Grab: pronta la segnaletica fai da te

La speranza può attendere se sei un ciclista a Roma. Sembrava prossimo l'avvio dei lavori per la realizzazione del Grab, un percorso ciclabile urbano di 44 km intorno alla Capitale ma il neo Assessore alla mobilità di Roma Capitale, Stefano Esposito, ha bloccato tutto. Esposito ha tenuto una riunione con alcune delle associazioni per la mobilità ciclabile e si può affermare che non ha fatto giri di parole per chiarire subito una dura realtà. L'assessore ha affermato che ci sono pochi soldi e di aver bloccato il piano di bike lane deciso poco prima dalla giunta guidata dal sindaco Ignazio Marino. A detta dell'Assessore le bike lane, utilizzate in varie parti del mondo, diverrebbero pericolose in una città come Roma e lui non si vuole assumere nessuna responsabilità nel caso di incidenti gravi. Però per fare delle vere piste ciclabili in sede protetta, sempre meno amate perché spezzettate o realizzate male, servono molti più soldi. Le associazioni ciclistiche sono rimaste basite e hanno ripetuto più volte che il problema è proprio che sulla mobilità per le biciclette non si fa nulla e quindi il tasso di persone che usa le due ruote resta più basso rispetto a tante altre città europee. Senza dimenticare il notevole numero di incidenti, di cui alcuni purtroppo mortali.

I segnali adesivi che indicano il percorso del Grab. Foto dalla pagina Facebook di un evento dedicato.