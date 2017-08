Salvare gli oceani sedendosi a tavola

Nel giro di una sola generazione le principali risorse ittiche si sono ridotte del 90%. Nonostante i nostri mari offrano centinaia di specie commestibili, quelle che effettivamente vengono consumate sono poco più di una decina (tonno, pesce spada, merluzzo, salmone, gamberi, solo per citarne alcune). Il danno che si crea è duplice: da una parte si sfrutta eccessivamente un ristretto numero di specie portandole al collasso, dall'altra il consumatore si priva della possibilità di acquisire una più ampia cultura gastronomica e di accrescere il piacere sulla propria tavola. Non tutto però è perduto. La soluzione è a portata di mano e, dato confortante, è proprio nelle mani del consumatore, che può generare un'inversione di tendenza con un semplice gesto: modificare la propria lista della spesa, acquistando specie meno conosciute ma altrettanto gustose. Normalmente i pesci che si vendono in tranci o bastoncini - tonni, squali, merluzzi - sono i più acquistati e anche quelli maggiormente in pericolo. Sarebbe pertanto meglio limitarne al massimo l'acquisto. Si devono poi sfatare alcuni luoghi comuni. Mangiare pesce fa bene alla salute, ma è anche vero che alcune varietà, come lo spada, il tonno, gli squali, le anguille, lo sgombro cavalla, possono talvolta contenere sostanze inquinanti come PCB, diossine o metalli pesanti. I pesci maggiormente ricchi di grassi "buoni" generalmente noti come omega-3, sono i piccoli pesci azzurri, come acciughe, sgombri, sardine ma se si vuole fare il pieno di questi preziosi grassi, si può anche optare per i semi di lino, semi di girasole, noci e i rispettivi oli, così come rosmarino, fagioli e salvia. Infine, non è sempre corretto pensare che il pesce più costoso sia anche il più pregiato: il prezzo sale perché ce n'è poco o, in altre parole, ce lo siamo quasi mangiato tutto! Lasciamoci quindi guidare dal prezzo basso che, nel caso del pescato, è indice di sostenibilità. Un elenco con le indicazioni dettagliate specie per specie è consultabile all'indirizzo http://www.consumaregiusto.it, l'utilissima guida per orientarsi verso un consumo sostenibile... stay tuna! A cura di Daniele Tibi