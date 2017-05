Se siamo quello che twittiamo, gli americani se la passano male

Se siamo quello che twittiamo, molti americani sono molto, molto malmessi nel rapporto tra cibo e salute. Un interessante studio dell’università dell’Utah ha preso in considerazione circa 80 milioni di tweet e ha scoperto che il caffè è il genere di consumo alimentare più twittato negli Stati Uniti e Starbucks è di gran lunga il ristorante più menzionato. Lo studio, pubblicato nel Journal of Medical Internet Research Public Health and Surveillance, ha utilizzato Twitter come database per acquisire una visione della salute degli americani. “Stiamo vedendo sempre più studi che guardano la salute al di là della malattia, incorporando indicatori di benessere - spiega Quynh Nguyen, autore principale dello studio - questo è un promettente metodo nuovo e conveniente per studiare le influenze sociali e ambientali sulla salute”. Lei e la sua squadra hanno zoomato su tweet geolocalizzati circa il cibo, l'attività fisica e la felicità, e li ha confrontati con dati di censimento e indagini sulla salute.

I tweet, oltre a stabilire quali cibi sono più popolari, possono rivelare qualcosa sul nostro stato di salute

Ecco perché per gli studiosi questi dati possono avere una valenza sociale