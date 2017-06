Rinnovabili. In Siria il primo ospedale alimentato dal sole

Dopo sei anni di guerra civile che hanno messo in ginocchio la rete elettrica siriana, ora il primo ospedale civile potrà essere alimentato senza interruzioni di corrente elettrica. È il primo progetto del genere realizzato dalla Union of medical care and relief organizations (Uossm), un'associazione internazionale medica che fornisce supporto in Siria la quale, dopo mesi di test, ha messo in funzione un impianto fotovoltaico della capacità di 127 kWp.

La sicurezza energetica in Siria, grazie alle rinnovabili