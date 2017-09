Il futuro dell’Africa è solare, elettricità pulita in arrivo per 600 milioni di persone

Dal 2012 a oggi i costi per la realizzazione di un impianto solare in Africa sono calati del 61 per cento. Un dato impensabile solo pochi anni fa, ma che oggi è il presupposto per diffondere su vasta scala il fotovoltaico in tutto il continente e dare accesso all’elettricità a 600 milioni di africani. Poche altre aree della Terra possono contare su un irraggiamento solare come quello africano. L’Irena, l’Agenzia internazionale per l’energia rinnovabile, nel suo nuovo rapporto dal titolo Solar pv in Africa: costs and markets, fa il punto su come il fotovoltaico si stia diffondendo in Africa e come questo possa essere il vero punto di svolta per lo sviluppo (sostenibile) del continente.

Il solare accende l’Africa

Energia e sviluppo economico

Le applicazioni del solare in Africa