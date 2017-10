Spaghetti di kamut con shiitake e noci

Ingredienti per 4 persone 300g spaghetti di kamut 100g di noci 8 funghi shiitake secchi 1 porro 5 cucchiai di latte di soia 5 cucchiai di olio extra vergine d'oliva 8 filamenti di erba cipollina 4 cucchiai di acqua di ammollo dei funghi 1 pizzico di sale fino 1 pizzico di pepe bianco Preparazione Tagliare il porro a pezzetti di un paio di centimetri, cuocere in tre bicchieri di acqua bollente. In un mixer tritare finemente le noci. Quando il porro sarà ben cotto (5 o 6 minuti di cottura) scolare e unire alle noci e all'olio, aggiustare di sale e pepe, aggiungere il latte di soia e frullare il tutto. Tenere da parte. Far ammollare i funghi per venti minuti in acqua, poi eliminare il gambo, tagliare a listarelle e saltare in padella a fuoco vivo per qualche minuto versare 4 cucchiai di acqua d'ammollo, abbassare il fuoco e proseguire con la cottura per altri dieci minuti. Alla fine aggiungere un po' di erba cipollina spezzettata. Cuocere gli spaghetti al dente,versare in una padella con i funghi e aggiungere la salsa di noci, un filo d'olio a crudo e ancora un po' di erba cipollina. Amalgamare bene tutto e servire subito. Notizie e consigli L'abbinamento funghi e noci rende questa ricetta particolarmente adatta alla stagione autunnale. Usare i funghi shiitake è una scelta particolare visto il loro utilizzo nella cucina asiatica e da un tocco di originalità alla ricetta. Accompagnare con un Sangiovese dal sapore robusto. Difficoltà: medio bassa Tempo di preparazione: 50 minuti circa