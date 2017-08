Aprile è il mese della Mobilità Nuova

Tornano gli Stati Generali della Mobilità Nuova, per chiedere più trasporto in bici e non solo. La seconda edizione si svolge a Bologna dal 10 al 12 aprile, con la partecipazione delle istituzioni (presenti il sindaco di Bologna, il ministro dell'Ambiente e il viceministro dei Trasporti), delle associazioni per la mobilità alternativa e tanti cittadini che dicono basta alla vecchia mobilità basata tutta sull'automobile. Tra gli eventi ci saranno workshop e tavoli di lavoro su: