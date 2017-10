I trattori a guida autonoma garantiranno più cibo per tutti, con meno risorse

Sfruttare al meglio le finestre metereologiche favorevoli, specie per il raccolto, riuscendo così a ridurre drasticamente il ricorso ai fitofarmaci è il sogno di ogni agricoltore. Un sogno che si accompagna all’obiettivo di contenere le perdite da deriva o le doppie applicazioni tanto dei concimi quanto di tutte quelle sostanze che scongiurano l’insorgere di parassiti, funghi e muffe, vero e proprio flagello delle coltivazioni. Questi desideri collimano con il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici e sino ad oggi hanno dovuto scendere a compromessi con i limiti che la tecnologia impone, in primis i tempi tecnici di lavorazione. Ora, però, si prospetta all’orizzonte un’evoluzione epocale, potenzialmente in grado di rivoluzionare l’attività agricola. Hanno infatti debuttato i primi prototipi di trattore senza conducente, capaci di velocizzare e razionalizzare le operazioni in campo.

La guida autonoma s’ispira al mondo dell’auto

Monitoraggio da remoto dei trattori

Razionalizzare le risorse

Trattori potenzialmente attivi 24 ore su 24