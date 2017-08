Turismo astronomico. Val di Sole premiata tra i cieli più belli d’Italia

Non solo stelle cadenti, le Perseidi. In questo periodo è possibile ammirare nel cielo notturno anche i grandi giganti del Sistema solare, Giove e Saturno. Per poterli osservare ci sono alcuni luoghi che ancora offrono un cielo sgombro dall'inquinamento luminoso, come Ossana, borgo trentino da poco insignito della prestigiosa certificazione “cielo notturno più bello d'Italia”.

