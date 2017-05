Una pista ciclabile al posto della cortina di ferro che divideva l’Europa

Un percorso per riscoprire la storia dell'Europa. Una pista verde che trasforma quello che fu il confine tra Europa dell'Ovest e dell'Est in un trait d'union della cultura europea, grazie anche alla mobilità dolce. È questo il progetto proposto in Parlamento dal deputato tedesco Michael Cramer, che nel 2005 vide nella “Iron Curtain Trail” un modello di turismo sostenibile

Dove passa la Pista della Cortina di Ferro

Non solo natura