Vacanze con i bambini: 5 idee green

Quale occasione migliore delle vacanze estive per trascorrere un po' di tempo con i propri figli all'insegna della lentezza, del rispetto dell'ambiente e dei benefici del contatto con la natura? Le possibilità sono tante, in grado di accontentare i genitori sportivi e quelli pigri, chi è in cerca di avventure e chi desidera soltanto relax.

Vacanze sportive coi bambini

Barca a vela

Altre idee green per una vacanza coi bamini

InterRail

Fattoria didattica