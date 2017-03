Tra natura e avventura, tornano i campi di volontariato ambientale di Legambiente

Un'avventura e un'esperienza unica. Nicole, 19 anni, riassume così la sua esperienza in Spagna nel campo estivo di volontariato ambientale di Legambiente. Il workcamp all’estero, come lei stessa ha raccontato, ha superato le sue aspettative e in soli dodici giorni le ha regalato emozioni e avventure. Nicole è una dei duemila volontari che ogni anno decidono di trascorrere un’estate diversa dedicandola all'impegno civico, alla tutela e valorizzazione del territorio, partecipando ai campi estivi che l'associazione da diversi anni organizza in tutta Italia e all’estero.

I campi di Legambiente, tra tutela del territorio e rispetto della natura

I temi dei campi di volontariato, dalla tutela della biodiversità all'integrazione