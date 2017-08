Il viaggio in bici in Sudamerica di due italiani che ripercorre il sogno dei migranti italiani

Due ragazzi della Campania sono pronti per un viaggio in bicicletta in America del Sud girando per 7.500 chilometri in 100 giorni: Diego Chioccola e Pierangelo D'Onofrio non vedono l'ora di affrontare "Un viaggio lungo un sogno". Tra ottobre e novembre attraverseranno Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay, Cile, con una tappa anche in Patagonia.

Un viaggio lungo un sogno, le tappe del viaggio in bici in Sudamerica