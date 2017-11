Milano è tra le 25 città che si sono poste l’obiettivo emissioni zero entro il 2050

Bonn, Germania — I sindaci di 25 città, tra cui Milano, che rappresentano 150 milioni di cittadini, si sono impegnati a sviluppare e attuare prima della fine del 2020 piani d’azione per il clima più ambiziosi per diventare città resilienti e a zero emissioni entro il 2050. Questi piani permetteranno alle città di adempiere alla loro parte nella riduzione delle emissioni necessaria per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Le 25 città che si sono impegnate ad azzerare le emissioni entro il 2050

9 città africane contro i cambiamenti climatici