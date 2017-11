No al terrorismo, sì ai diritti. Paure e aspirazioni dei giovani arabi

Rifiutano lo Stato Islamico e sono convinti che fallirà nel suo obiettivo di creare un nuovo califfato in Medio Oriente, pensano che la religione ricopra un ruolo troppo importante nella vita di tutti i giorni e che la guerra in Siria nasconda un conflitto per procura tra potenze mondiali e regionali: sono i giovani del mondo arabo fotografati dal sondaggio di Arab youth survey 2016. Un'indagine basata su oltre 3.500 interviste a giovani tra i 18 e i 24 anni in 16 diversi paesi dell'area che restituisce un interessante spaccato delle paure e aspirazioni delle future generazioni arabe.

La stabilità prima della democrazia

Disoccupazione, preoccupazione costante

Giovani divisi sulla Siria

Più diritti per le donne