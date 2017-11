Un mese fa Canada e Regno Unito annunciavano di voler eliminare il carbone dalle fonti nazionali per la produzione di elettricità. Oggi la coppia diventa un’alleanza di almeno quindici Paesi che hanno deciso di mettere alle corde del settore energetico il combustibile fossile più inquinante che esista, entro il 2030. L’annuncio di questa nuova coalizione è stato dato il 16 novembre durante la conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop 23) di Bonn, in Germania.

