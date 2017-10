Canada e Regno Unito abbandonano il carbone, ma non sono le uniche

Canada e Gran Bretagna hanno annunciato di voler eliminare dalla propria produzione elettrica il carbone. Un anno fa, il parlamento olandese ha messo le basi per dire definitivamente addio al carbone e chiudere le centrali ancora attive sul territorio nazionale. Nel giugno scorso, la Svezia si è impegnata ad azzerare le emissioni di carbonio. Sempre più Paesi stanno mettendo in atto misure concrete per cambiare il mondo dell’energia e spingere la produzione verso le fonti rinnovabili. L'obiettivo è sempre lo stesso: ridurre l'inquinamento, prevenire le malattie, creare nuovi posti di lavoro e tenere sotto controllo i cambiamenti climatici.

Canada e Gran Bretagna alleati contro il carbone

Phasing out coal power generation is the right thing to do. For the heath of our kids, and the quality of our air! https://t.co/x9ZdcLqyMO — Catherine McKenna (@cathmckenna) 12 ottobre 2017

Sostenibilità e rinnovabili la scelta del Canada

L’Olanda passa dalle promesse ai fatti

La Svezia si impegna a verificare l’andamento delle politiche sul clima