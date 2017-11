9 anni poi l’Europa dovrà rinunciare a tutte le fossili per centrare l’Accordo di Parigi sul clima

Mentre i negoziati alla Cop 23 di Bonn sono in pieno svolgimento, l’organizzazione non governativa Les Amis de la Terre ha pubblicato un rapporto che mette in guardia i decisori politici dell’Unione europea. Le scelte annunciate di recente, che puntano a superare le fonti fossili ma “salvando” il gas, non sono compatibili con gli obiettivi indicati dall’Accordo di Parigi. “Bruxelles - ha spiegato l’associazione - deve immediatamente interrompere ogni sostegno e ogni finanziamento per la costruzione di nuove infrastrutture per lo sfruttamento del gas”.

“Non c’è alcuno spazio per nuovi progetti di sfruttamento del gas”

“We want European leaders to increase their climate ambitions. Instead, it’s going in the opposite direction. Europe is heading towards a gas lock in and #Fracking started in UK today." @JagodaMunic speaking at #COP23 #ClimateJustice means an end to #DirtyEnergy pic.twitter.com/6wfgQECbKe — Friends of the Earth (@FoEint) 13 novembre 2017

Citata la Trans-Adriatic Pipeline come esempio di progetto che non dovrebbe essere finanziato