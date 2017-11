Angelina Jolie in Libano tra i rifugiati siriani: “Il mondo li ha abbandonati”

“Ciò a cui abbiamo assistito finora è vergognoso e tragico: il mondo intero ha abbandonato i rifugiati”. A lanciare l’accusa è l’attrice americana Angelina Jolie, che si è recata, in quanto inviata speciale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nella valle della Bekaa, in Libano, al confine con la Siria.

“Gli aiuti ai rifugiati non bastano”

“La vera crisi dei rifugiati non è in Europa”

Nell'immagine di apertura, l'attrice Angelina Jolie in visita ad un campo profughi in Giordania ©J Tanner/UNHCR via Getty Images