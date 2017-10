Un Halloween segnato dal terrore per i cittadini di New York, negli Stati Uniti. Nel quartiere di Manhattan, verso le 15:00 (ora locale) del 31 ottobre, un furgone è stato lanciato su una pista ciclabile a West street, a poche centinaia di metri dal One world trade center, uccidendo otto persone e ferendone undici, secondo la polizia.

Our first responders once again ran towards danger. New York City thanks them. pic.twitter.com/IrJWveDBfP