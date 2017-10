Axa investment managers disinveste 165 milioni di euro dal carbone

Axa investment managers, fornitore di servizi di investimento con sede a Parigi, si è impegnata a disinvestire dai suoi portafogli a reddito fisso e azionari rispettivamente 165 milioni di euro e 12 milioni di euro, dopo l’adozione di una nuova politica sul carbone. La compagnia ha annunciato che a partire dal 30 giugno non investirà in aziende che traggono più del 50 per cento del proprio profitto da attività legate al carbone (nello specifico le attività estrattive e le aziende elettriche). La politica sul carbone interesserà 714 miliardi di euro, equivalenti al 99,5 per cento del patrimonio gestito da Axa Im. In un comunicato l’azienda ha anche fatto sapere che tutti i manager del proprio portfolio lavoreranno con il team di investimenti sostenibili di Axa Im per garantire che tutti i fondi siano in linea con la nuova politica sul carbone e che tutti i clienti coinvolti abbiano una transizione graduale dei propri portafogli.

“Da investitori responsabili e gestori attivi dei beni dei nostri clienti, crediamo fermamente che disinvestire dal carbone possa aiutare a diminuire i rischi a lungo termine, diminuendo l’esposizione a quei beni che rischiano di “arenarsi” in futuro visto che il mondo sta agendo per essere in linea con lo scenario dell’aumento di 2 gradi della temperatura globale”. (Andrea Rossi, amministratore delegato, Axa Im)

Il percorso di Axa verso gli investimenti sostenibili

"Axa Im è impegnata negli investimenti sostenibili da quasi 20 anni. Con la decisione di disinvestire dal carbone abbiamo messo al centro i bisogni e gli obiettivi a lungo termine dei nostri clienti, per assicurare il nostro allineamento con le macro tendenze globali, ovvero una maggiore consapevolezza dei rischi dei cambiamenti climatici e del loro impatto su classi di asset, aziende, settori e regioni. Crediamo che dopo la Cop21, la ratifica dell’Accordo di Parigi e uno slancio maggiore per disinvestire dalle fonti fossili a livello mondiale, ora è il momento per Axa Im di fare questa mossa e mandare un messaggio forte al resto del nostro settore”. (Matt Christensen, dirigente degli investimenti sostenibili, Axa Im)

Disinvestire dal carbone, un movimento globale

Disinvestire ha effetti sulla finanza?