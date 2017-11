Nasce a Mantova il Bee Hotel, il primo albergo per le api in Italia

Il progetto Bee hotel Mantova nasce dalla volontà di realizzare in zone verdi cittadine arredi urbani per ospitare le api, in modo anche da educare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della loro salvaguardia. Dietro il progetto c'è l’Associazione apicoltori Mantova che ha voluto sperimentare insieme a Realizzatori di idee, azienda produttrice di arredi per pubblici esercizi, un modo innovativo per contribuire alla tutela delle api solitarie in città. Insieme al comune di Mantova che ha patrocinato il progetto, il team di Realizzatori di idee ha scelto i giardini Fraccalini sul lungolago Mincio di Mantova, vicino al parco della Scienza, per ospitare l'albergo delle api, un luogo immerso nel verde e con una buona affluenza di persone.

La struttura del Bee hotel di Mantova

Cosa sono le api solitarie

Combattere lo spopolamento degli alveari

Una casa per le api fai da te