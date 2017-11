La “sciarpa sospesa” per i senzatetto arriva sui pali e sugli alberi di Bologna

Da Napoli, già da qualche anno, è partita l’iniziativa del ‘caffè sospeso’: entri in un bar, ordini il tuo caffè e ne lasci pagato un altro per qualcuno che verrà, magari meno abbiente. Quest’inverno Bologna rilancia: non caffè, ma sciarpe per i senzatetto. L’iniziativa è dell’Alliance of Guardian Angels, una associazione assistenziale di Bologna. “In alcune zona della nostra città (per ora quartieri San Donato, San Vitale e Navile) verranno lasciate generosamente delle sciarpe per i senzatetto e i per i poveri che sono esposti alle temperature invernali fredde e pericolose – spiega Giuseppe Balduini, il presidente della sezione cittadina - Le sciarpe calde sono a loro disposizione ed offrono un po’ di calore al corpo, ma anche all’animo”.