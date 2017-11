C40, i sindaci che difendono il clima sono tutti a Città del Messico

In questi giorni a Città del Messico è possibile incontrare i sindaci delle città più famose al mondo, delle megalopoli di ogni continente, riuniti per discutere di come affrontare la “minaccia più grave del nostro secolo”: i cambiamenti climatici. La metropoli nonché capitale del Messico, infatti, ospita la sesta conferenza biennale dei sindaci, la prima dopo l’ormai celeberrima Cop 21 che ha dato vita all’Accordo di Parigi, che hanno deciso di combattere – uniti – contro i cambiamenti climatici. Un appuntamento nato grazie al lavoro ormai decennale dell’ong C40 che ha sviluppato un network di 80 tra città e metropoli che condividono problemi e soluzioni contro le minacce più gravi causate dal riscaldamento globale. Dall’innalzamento del livello dei mari alla desertificazione, allo scioglimento dei ghiacci.

C40 può contare su oltre 80 sindaci

Il primo C40 dopo la Cop 21

80 metropoli, 600 milioni di persone

Un luogo di condivisione del meglio contro i cambiamenti climatici