Cambiamenti climatici in Italia, come si adattano le città

Ondate di calore e alluvioni. Black-out elettrici. Eventi meteorologici estremi. Non è catastrofismo, ma la realtà che ci troviamo ad affrontare quotidianamente, anche in Italia. Solo negli ultimi tre anni son state 18 le regioni colpite da un centinaio di eventi estremi, causando l'apertura di 56 stati d'emergenza. Tra questi, almeno in 126 comuni si sono registrati impatti rilevanti.

La mappa del rischio climatico in Italia

I piani di adattamento delle città italiane

Cosa fanno le città europee