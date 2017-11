Carne di cane, il mercato coreano di Moran chiude davvero. Ruspe in azione

Il mercato di Moran, situato nella città di Seongnam, in Corea del Sud, chiuderà. Si tratta della struttura che smercia la più grande quantità di carne di cane nella nazione asiatica: a chiederne lo stop erano state le autorità locali, secondo le quali in vista dei Giochi olimpici invernali del 2018, la struttura avrebbe rappresentato una macchia per l’immagine internazionale del Paese. Le attività di demolizione sono cominciate alla fine di febbraio.

Da Moran un terzo della carne di cane consumata nel paese

Maltrattamenti diffusi sugli animali