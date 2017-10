Mancava solo l'ufficialità. Ed è arrivata puntuale, a poche settimane dalla Cop23 che si terrà a Bonn. La concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto il valore record di 403,3 ppm nel 2016, il 145 per cento in più dei valori preindustriali. A dirlo è l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) nell'ultimo Greenhouse gas bullettin.

