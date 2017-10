Cosa è stato deciso alla Cop 22, alla fine

Il sipario sulla ventiduesima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 22) è calato nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 novembre. I negoziatori dei 193 paesi presenti — 111 dei quali hanno già ratificato l'Accordo di Parigi — hanno terminato le due settimane di lavoro con un bilancio moderatamente positivo. Non si sono registrati infatti avanzamenti eccezionali, ma neppure stalli. Tra le decisioni che sono state approvate al termine della Cop 22 di Marrakech, in Marocco, figura un passo in avanti importante: l’obbligo da parte di paesi partecipanti di fare il punto sulle proprie emissioni di CO2 entro il prossimo anno. Questo con lo scopo di rivedere gli Indc (Intended nationally determined contributions), ovvero le promesse di riduzione della CO2 emessa in atmosfera entro il 2018. Non più entro il 2020 come immaginato nel corso della Cop 21 di Parigi.

Nuove promesse di riduzione delle emissioni in attesa del rapporto dell'Ipcc

Pochi passi avanti sulla questione dei finanziamenti

L'ombra di Trump compatta il resto del mondo