Shinzo Abe è il primo ministro del Giappone dal 2012 ed esponente del Partito liberaldemocratico. Dopo alcuni scandali che l’hanno coinvolto direttamente, tra cui l’accusa di aver usato la sua influenza impropriamente e le critiche alla feroce legge anti-terrorismo che ha approvato, Abe ha recentemente riacquistato consensi grazie alla sua linea dura nei confronti della Corea del Nord, apprezzata da molti giapponesi che sono terrorizzati dalla possibilità di nuovi disastri atomici. Il primo ministro ha così deciso di sfruttare il suo momento favorevole e ha indetto elezioni anticipate per rinnovare i rappresentanti della camera bassa della Dieta, l’organo legislativo del governo giapponese. Gli altri sfidanti sono Seiji Maehara del Partito democratico e Yuriko Koik, fondatrice del nuovo Partito della speranza.

