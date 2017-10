Emanuele Giordana e i rohingya. Puoi capire Suu Kyi, ma ingiustificabile

"Mentre è in corso l'esodo più grande della storia recente non dovuto a un conflitto, un pogrom, un genocidio, questo annuncio non dice molto", ha commentato così l’unico giornalista italiano a essersi recato di recente presso gli esuli rohingya, Emanuele Giordana, l’annuncio da parte di Aung San Suu Kyi della creazione di un’agenzia civile di soccorso per i perseguitati musulmani. Giordana è stato docente di Cultura indonesiana, direttore di varie testate e giornalista inviato in vari paesi asiatici. "The Lady", come chiamano i birmani la leader de facto che ha guidato il Myanmar dalla dittatura militare a una bozza di democrazia, ha parlato giovedì scorso alla tv di stato di un progetto che aleggia in ambito diplomatico da molto tempo e che dovrebbe finalmente fornire assistenza umanitaria ai rifugiati rohingya e rimpatriarli. Ma non è chiaro come, visto che i rohingya non godono di alcun diritto in Myanmar o ex Birmania, non avendone mai ottenuta la cittadinanza.

Pogrom contro i Rohingya: esodo biblico in un mese