Fondi per il clima, la Francia organizza un summit post-Cop 23. E snobba Donald Trump

È molto probabile che al termine della Cop 23 di Bonn una delle questioni centrali per la lotta ai cambiamenti climatici non risulterà risolta. Si tratta del nodo dei finanziamenti necessari per le politiche di mitigazione, adattamento e “indennizzo” per i paesi più vulnerabili (“loss and damage”). Ovvero gli ormai famosi 100 miliardi di dollari all’anno che furono promessi per la prima volta ormai quasi dieci anni fa (alla Cop di Copenaghen, nel 2009). E che il mondo appare ancora estremamente lontano dal riuscire a mettere insieme. Soprattutto in ragione del fatto che dovrebbero essere soprattutto le nazioni più povere a beneficiare di tali somme e quelle ricche ad effettuare gli stanziamenti.

Siamo ancora molto lontani dalle cifre promesse

Il “One Planet Summit” a due anni dall'Accordo di Parigi

Strappo diplomatico della Francia in piena Cop 23: “Donald Trump non è invitato”