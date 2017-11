Un agricoltore francese rischia otto mesi per aver aiutato i migranti

Cédric Herrou ha 37 anni e di mestiere fa l’agricoltore. Produce olive e uova nella valle della Roya, nell’estremo sud-est della Francia. Proprio al confine con il basso Piemonte, il che ha fatto della zona una delle porte d’ingresso in terra transalpina dei migranti in transito in Italia.

Occupato un centro vacanze delle ferrovie francesi

“Le mie sono state azioni politiche”

“Ho dato riparo a casa mia a 58 migranti”