Il selfie della Terra e altre immagini spettacolari della Nasa

La Nasa è l’Agenzia spaziale americana ed è da sempre molto attiva nel monitorare, difendere e celebrare le meraviglie del pianeta Terra. In occasione dell’Earth Day, la Giornata della Terra del 2015 che si celebra ogni anno il 22 aprile, la Nasa ha rilasciato una serie di immagini davvero incredibili del nostro pianeta. Nella gallery che potete sfogliare qui sotto ci sono le fotografie più belle che gli astronauti e i satelliti hanno scattato negli ultimi mesi. L’immagine che apre questo articolo, invece, è una sorta di selfie della Terra composto da 36.422 foto di volti di persone che vivono in 113 paesi. Un mosaico che dà vita alla superficie terrestre. L’obiettivo di entrambe queste iniziative della Nasa è sempre lo stesso: aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali nell’anno in cui la comunità internazionale deve raggiungere un accordo globale per ridurre le emissioni di CO2 e contrastare i cambiamenti climatici. Qui potete anche ingrandire l’immagine fino a riconoscere i singoli volti.