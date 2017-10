Il sole è oscurato dai gas serra

"Il sole e la sua radiazione sono sempre stati considerati come cause fondamentali dei cambiamenti climatici. Recentemente, tuttavia, alcune ricerche hanno fornito un'evidenza empirica di trend opposti per temperature e quantità di radiazione solare relativamente agli ultimi decenni", sono le parole utilizzate da Pasini per descrivere come il peso dei raggi solari sia andato via via calando sulla bilancia delle cause del global warming. Mentre negli anni '50 del secolo i raggi del sole erano considerati come causa principale di un aumento della temperatura media globale, oggi non è più così. Già negli anni '60 l'importanza del sole è andata calando, fino a scomparire quasi totalmente a partire dai '70. Al contrario il peso dell'uomo è andato crescendo esponenzialmente fino a diventare determinante. "Oggi - conclude Pasini - le emissioni di gas serra [prodotte dall'uomo] ed altre influenze antropiche sarebbero così forti da 'oscurare' la causa solare".