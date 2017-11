L’Arabia Saudita sgancia bombe made in Italy sullo Yemen

Il 29 ottobre un carico di bombe made in Italy è partito dalla Sardegna con destinazione l'Arabia Saudita. Lo ha denunciato Amnesty International Italia, l’organizzazione che da anni si batte per la difesa dei diritti umani nel mondo. Amnesty ha chiesto al governo italiano di non inviare armamenti in Arabia Saudita perché la nazione è impegnata in un conflitto in Yemen senza alcuna autorizzazione internazionale. Lo stesso giorno in cui sono state inviate le armi, l’Unione europea ha deciso di assegnare il premio Sacharov al blogger Raif Badawi per il suo impegno nella difesa della libertà di parola in Arabia Saudita.