Ius soli, la riforma della cittadinanza è stata rimandata a settembre

Alla fine dello scorso anno l'avevamo inserita tra le buone leggi che ci aspettavamo dal parlamento per il 2017, e in effetti l'approvazione della riforma della legge sulla cittadinanza italiana per gli stranieri residenti in Italia fino a pochi giorni fa sembrava molto vicina. Poi qualcosa è cambiato e la questione è stata rimandata: il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni assicura però di volere la legge entro il prossimo autunno, quindi la speranza non è ancora svanita. Le critiche per il rinvio, però, sono arrivate puntuali, come quelle di Amnesty International attraverso il suo portavoce Riccardo Noury.

Il rinvio della discussione sullo #IusSoli conferma che le istituzioni di questo paese hanno paura di fare serie riforme sui diritti umani. — Riccardo Noury (@RiccardoNoury) 16 luglio 2017

Cosa prevede la legge sullo ius soli

Dubbi e polemiche politiche

#Cittadinanza strumento principe per integrazione. Non approvare legge #IusSoli entro fine legislatura sarebbe un torto #Ventaglio — laura boldrini (@lauraboldrini) 18 luglio 2017