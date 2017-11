Le Nazioni Unite, da 70 anni

Pace e sicurezza, sviluppo sostenibile, diritti umani e libertà fondamentali. Queste parole chiave sono gli obiettivi che le Nazioni Unite (Onu) si pongono da 70 anni, da quando 51 nazioni (poi diventate 193, cioè tutti gli stati indipendenti della Terra tranne il Vaticano) decisero autonomamente di firmare – il 26 giugno 1945 – il trattato che ha dato vita all’organizzazione internazionale più importante di sempre: la Carta delle Nazioni Unite entrata in vigore meno di quattro mesi dopo, il 24 ottobre. Le Nazioni Unite hanno sede presso il Palazzo di vetro, a New York, e nascono dalle ceneri e dalle macerie della Seconda guerra mondiale quando “nazioni unite” stava a indicare l’alleanza degli stati in guerra contro le potenze nazifasciste dell’asse: Italia, Germania e Giappone. La figura più alta, il capo delle Nazioni Unite è il segretario generale, carica oggi ricoperta dal sudcoreano Ban Ki-moon.

"Ogni giorno le Nazioni Unite influenzano in maniera positiva la vita di milioni di persone: vaccinando bambini, distribuendo cibo in situazioni di emergenze umanitarie, impegnando forze di pace, proteggendo l’ambiente, lavorando per trovare risoluzioni pacifiche ai conflitti e sostenendo lo svolgimento di elezioni democratiche, la parità di genere, i diritti umani e lo stato di diritto" (bkm).

"Solo collaborando possiamo affrontare minacce e cogliere opportunità condivise; solo alle Nazioni Unite tutti i paesi - grandi e piccoli, ricchi e poveri - e tutte le persone posso far sentire la proprio voce. In un mondo che cambia rapidamente le Nazioni Unite rimangono uno strumento di progresso collettivo di valore inestimabile per tutto il genere umano. In occasione di questo anniversario riflettiamo sulle lezioni tratte da sette decenni di operatività, e riaffermiamo il nostro impegno per agire al servizio di “noi i popoli” costruendo vite basate sulla prosperità, la sicurezza e la dignità di tutti" (bkm).