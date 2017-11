Led, i sistemi di illuminazione smart sono in rapida espansione

Entro il 2020 il mercato potenziale complessivo dell'illuminazione efficiente passerà dagli attuali 1,6 miliardi di euro di valore a 3,3 miliardi. Più 106 per cento che, a detta degli operatori del settore, porterà a enormi risparmi in termini di costi energetici e di impatto ambientale. Per raggiungere questo risultato, però, è necessario mettere in moto un meccanismo virtuoso fatto di informazione e di semplificazione. Sono questi alcuni dei dati emersi dall’Efficient & smart lighting report redatto dall’Energy&Strategy Group della School of management del Politecnico di Milano che fa chiarezza sulle potenzialità e sui modelli di business che caratterizzano il mercato dell’illuminazione, da quella pubblica a quella delle abitazioni, a quella degli edifici adibiti a ufficio, oppure utilizzati per scopi industriali o commerciali. Attualmente l'illuminazione a Led rappresenta il 5 per cento del consumo elettrico totale, dato che potrebbe raggiungere il 26 per cento in pochi anni raggiungendo così gli obiettivi di efficienza energetica che l’Italia e l'Europa si sono posti con il pacchetto 20-20-20.

Si risparmia un terzo dell'energia elettrica

Tempi e burocrazia i principali freni