Leonardo da Vinci, quel 15 aprile del 1452 non è mai stato così vicino

Il 15 aprile del 1452 è nato Leonardo da Vinci, un uomo che fa parte di quel gruppo di artisti d’importanza vitale, di fama mondiale da essere noti e riconoscibili anche solo citando il loro nome di battesimo. Un talento che ha esplorato ogni campo dell’ingegno umano e che ha cambiato la nostra vita. Leonardo è stato pittore, architetto, scienziato, inventore. Protagonista indiscusso del Rinascimento italiano, ha rivoluzionato sia l’arte che la scienza. Anche se il nome tradisce le sue origini toscane, Leonardo da Vinci ha vissuto e sperimentato per larga parte del suo tempo a Milano dove si è “cimentato” soprattutto nella pittura. Sono molte le eredità che il genio ha lasciato al capoluogo lombardo, dall’Ultima cena (famoso come il Cenacolo) realizzato tra il 1494 e il 1498 ed esposto nell'ex refettorio vicino al Santuario di Santa Maria delle Grazie. A lui è intitolato il museo della Scienza e della Tecnica. A lui è dedicata anche la mostra che oggi, 15 aprile, viene inaugurata a Palazzo reale e che dal 16 aprile al 19 luglio è aperta al pubblico. Una scelta mirata a pochi giorni dall’apertura di Expo Milano 2015 e dall’arrivo di milioni di turisti che nei prossimi mesi avranno modo di visitare anche le bellezze artistiche e architettoniche della città. La mostra porta a Milano un numero notevole di opere provenienti dai più celebri musei e biblioteche del mondo, dal Louvre di Parigi al British Museum di Londra, dal Metropolitan di New York ai Musei vaticani. Tutti a disposizone per celebrare il genio di Leonardo che a 563 anni dalla nascita, è ancora simbolo e fonte di ispirazione per coloro che oggi si cimentano con l’arte, la creatività, l’industria e la tecnologia.