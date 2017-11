Moby canta per il clima

Nella capitale svedese il musicista americano ha suonato i brani del suo ultimo album "Wait for me", inaugurando un ciclo di tre concerti che si concluderà a dicembre 2009 a Copenhagen, in occasione della conferenza mondiale sul clima.



"Se all'improvviso il centro degli Stati Uniti diventa un deserto, i prezzi degli alimenti si centuplicano e hai di fronte un miliardo di potenziali rifugiati, tutte le altre questioni passano in secondo piano", ha detto Moby. "Quindi per poter avere il lusso di occuparci di altre questioni, dobbiamo innanzitutto occuparci del cambiamento climatico".



Lo scorso luglio Mtv e la Commissione Ue hanno lanciato la campagna "Play to stop" per i mobilitare i giovani europei nella lotta contro i cambiamenti climatici. La campagna non prevede solo concerti, ma anche spot televisivi, trasmissioni su internet e altre iniziative. E si svolge in 11 paesi europei, tra cui l'Italia.



"I giovani di oggi dovranno sostenere l'onda d'urto dei cambiamenti climatici. La conferenza di Copenaghen è probabilmente l'ultima occasione che abbiamo per affrontare questi cambiamenti prima che diventino incontrollabili", ha dichiarato il commissario europeo all'Ambiente Stavros Dimas.

"Nel mondo vi è un'enorme attesa per il raggiungimento di un accordo e noi dobbiamo incoraggiare questo interesse". Scopo della conferenza di dicembre è trovare un nuovo accordo mondiale per ridurre i gas serra, dato che il Protocollo di Kyoto scade nel 2012.



Gianluca Cazzaniga