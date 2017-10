Questi numeri ci dimostrano la forza della nostra green economy

La green economy è una scommessa vinta. Di fronte alla morsa della crisi, le imprese italiane hanno deciso di puntare su produzioni e attività che riducano il loro impatto ambientale. E hanno avuto ragione: ora la green economy è a pieno titolo uno dei pilastri della nostra economia, un campo in cui l’Italia dimostra la sua eccellenza nel mondo. Di anno in anno sono sempre più positivi ed eclatanti i numeri di Green Italy, il rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere. L’edizione 2017, presentata a Roma il 24 ottobre alla presenza del ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, è promossa in collaborazione con il Conai, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e con il contributo di Ecopneus.

Un’impresa su quattro scommette sulla green economy

355mila imprese #MadeinItaly, 27% tot., ripartono con #greeneconomy e sono più competitive, esportano e assumono di più #GreenItaly pic.twitter.com/KkabOpDks3 — Ermete Realacci (@erealacci) 24 ottobre 2017

Quanti sono i green jobs in Italia

La mappa della green economy