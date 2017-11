La Norvegia è il paese più felice del mondo nel 2017

È stato pubblicato il 20 marzo, in occasione della Giornata mondiale della felicità, il World Happiness Report 2017. Il documento stila la classifica di 155 paesi in base al loro livello, appunto, di felicità. Il rapporto, curato dalle Nazioni Unite, ha incoronato la Norvegia. La nazione scandinava ha scalato tre posizioni rispetto allo scorso anno, spodestando la Danimarca (che era risultata prima in tre degli ultimi quattro anni). A completare il resto della top ten dei paesi più felici del mondo figurano, nell'ordine, la stessa Danimarca, e quindi Islanda, Svizzera, Finlandia, Paesi Bassi, Canada, Nuova Zelanda, Australia e Svezia. Gli Stati Uniti si classificano 14esimi, perdendo un posto dall'anno scorso. Mentre l'Italia è 48 esima, subito sotto all'Uzbekistan e poco meglio della Russia.

