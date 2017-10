Pompei per tutti: inaugurato itinerario accessibile ai disabili di 3 chilometri

Pompei supera le sue naturali barriere architettoniche e diventa accessibile. La direzione del sito archeologico vesuviano, alla presenza del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, ha inaugurato Pompei per tutti, un itinerario di visita privo di ostacoli architettonici, che per la prima volta offre la possibilità a persone con difficoltà motorie di godere delle meraviglie degli scavi di Pompei. Si tratta del più grande itinerario facilitato di visita mai allestito all'interno di un'area archeologica italiana, che semplifica l'accesso alle celeberrime rovine anche a genitori con passeggino e persone che, pur non spostandosi in carrozzina, preferiscono visitare il sito attraverso un percorso più agevole. L'itinerario, un percorso battuto con rampe metalliche e passerelle di legno, si snoda dall'ingresso di Piazza Anfiteatro a Porta Marina, per una lunghezza complessiva che supera i 3 chilometri e copre un'area molto significativa degli scavi, dalla quasi totalità di Via dell'Abbondanza al Foro, passando per molte delle più importanti domus, gli impianti termali ed altre strutture del sito archeologico. Presenti anche diversi attraversamenti stradali, con passerelle di metallo sagomate appositamente intorno ai millenari basoli pompeiani.

Pompei per tutti: 3 km senza barriere

Franceschini: Pompei per tutti è atto di civiltà

Il giudizio a caldo dei visitatori in carrozzina