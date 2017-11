Lotta alla povertà, ora l’Italia corre verso il reddito di inclusione

L’avevamo inserito solo pochi giorni fa nell’elenco delle migliori leggi da varare con urgenza entro il 2017, e sin da questi primissimi giorni del nuovo anno il dibattito nel governo si sta riaprendo: l’introduzione di un reddito di inclusione per contrastare il costante ampliamente di sacche di povertà deve essere una delle priorità. Tanto che il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina adesso ipotizza di intervenire tramite decreto, per renderlo operativo addirittura entro poche settimane e consentire a 600mila famiglie in difficoltà di ricevere un sostegno di 400 euro al mese.

Un'alleanza contro la povertà

Condivido l'appello dell'Alleanza contro la povertà. Fare presto il #redditodiinclusione. Sia primo impegno @pdnetwork del nuovo anno pic.twitter.com/3w4JRYau2q — Maurizio Martina (@maumartina) 30 dicembre 2016

Un miliardo a disposizione per il reddito di inclusione