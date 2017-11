Russia, il parlamento depenalizza le violenze domestiche

Il parlamento della Russia ha approvato una legge che punta a depenalizzare le violenze commesse all’interno delle mura domestiche. I sostenitori del provvedimento hanno spiegato che esso è necessario per evitare “la distruzione della famiglia”. E se la decisione, così come la sua giustificazione, appaiono decisamente sorprendenti, lo è ancor di più il risultato della votazione in Aula. La norma è stata approvata, infatti, con una maggioranza schiacciante: 385 voti a favore e solamente due contrari.

“In Russia diecimila morti all'anno a causa di violenze domestiche”

Il testo sostenuto dall’autrice della legge anti-gay