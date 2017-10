16 immagini straordinarie della Terra

È la Terra come non l'avevamo mai vista. Un cerchio (quasi) perfetto del quale si riesce a scorgerne la profondità. Un'immagine scattata il 15 gennaio 2017 dal satellite Goes-16, lanciato dalla Nasa, che permetterà alla Noaa di studiare e monitorare le condizioni meteo più estreme, come uragani, incendi, eruzioni vulcaniche. È la nuova generazione di satelliti geostazionari in grado di scattare immagini della Terra come non l'avevamo mai vista.

Il satellite Goes-16, uno scatto ogni 15 minuti