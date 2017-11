Il matrimonio tra persone dello stesso sesso farà parte, nel prossimo futuro, dell’ordinamento di Taiwan. I giudici del Consiglio costituzionale della nazione asiatica hanno infatti preso una decisione storica, attesa da tempo dai difensori dei diritti gay dell’isola, dichiarando incostituzionale la norma che limita il matrimonio alle unioni tra uomini e donne. Taiwan dovrà a questo punto rivedere la legge e diventerà per questo il primo paese asiatico a legalizzare le nozze tra omosessuali.

