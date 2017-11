Violenza ostetrica: vittime un milione di italiane in 14 anni

Oltre un milione di madri italiane con figli sotto i 14 anni (pari al 21 per cento del totale) ritiene di essere stato vittima di violenza ostetrica in occasione del suo primo parto. È il dato principale che emerge dalla indagine nazionale "Le donne e il parto", commissionata alla Doxa dall'Osservatorio sulla violenza ostetrica Italia e finanziata dalle associazioni La goccia magica e CiaoLapo onlus. Alle intervistate è stato chiesto di rispondere alla seguente domanda: "La definizione di violenza ostetrica è la seguente: appropriazione dei processi riproduttivi della donna da parte del personale medico, costringere la donna a subire un cesareo non necessario, costringere la donna a subire una episiotomia non necessaria, costringere la donna a partorire sdraiata con le gambe sulle staffe, esporre la donna nuda di fronte ad una molteplicità di soggetti, separare la madre dal bambino senza una ragione medica, non coinvolgere la donna nei processi decisionali che riguardano il proprio corpo e il proprio parto, umiliare verbalmente la donna prima, durante e dopo il parto. Sulla base di queste informazioni, lei ritiene di avere vissuto l’esperienza di violenza ostetrica durante l’assistenza al suo parto?".

Episiotomia senza consenso

Violenza ostetrica: partorire in solitudine

La campagna social #BastaTacere